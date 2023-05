Google Pixel 7: prezzo BASSISSIMO su Amazon, fate presto (offerta a tempo limitato)

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia alta che grazie agli sconti di Amazon si porta a casa ad un prezzo veramente irrisorio; il meraviglioso Google Pixel 7 infatti, in colorazione Lime e con 128 GB di memoria interna, costa solo 529,00€. Capite bene che è un costo bassissimo, praticamente da telefono di fascia media, e che dispone di numerosi vantaggi al seguito.

Google Pixel 7 su Amazon a meno di 530€: compratelo adesso

L’ammiraglia in questione vanta una serie di caratteristiche che ve lo faranno amare; in primo luogo, citiamo lo schermo OLED da 6,4 pollici super risoluto con refresh rate da 90 Hz, supporto all’HDR10+ e tantissima alta tecnologia. Posteriormente ci sono due fotocamere incredibili che girano video di qualità cinematografica e realizzano scatti nitidi al buio e ritratti professionali; l’estetica di questo Pixel 7 è unica al mondo, non ci sono dispositivi aventi un design simile, se ci fate caso. La batteria poi, è adattiva; questo implica che la cella energetica e il software del device si adegueranno alle vostre esigenze a tutto vantaggio dell’autonomia. Inoltre, concludiamo la sua disamina parlando del chip Titan per la sicurezza degli utenti. Non manca neppure una VPN integrata in Android 13.

Visto che questo smartphone è realizzato da Google (la stessa azienda che produce il software dei device), avrete il telefono sempre aggiornato, con update puntuali volti a migliorare l’esperienza d’uso.

Acquistando questo gioiello da Amazon poi, riceverete le spese di spedizione incluse nel prezzo del prodotto, la consegna sarà celere e immediata e avrete diritto perfino al reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Fate presto perché a 529,00€ potrebbe andare a ruba; le scorte potrebbero terminare a breve o peggio, l’offerta potrebbe finire da un momento all’altro.

