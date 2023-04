Google Pixel 7: prezzo BASSISSIMO su Amazon ancora per poche ore

Uno degli smartphone di punta più intriganti di sempre è sicuramente il Google Pixel 7. Il device, che oggi pagate solo 554,67€ su Amazon, è il best buy del giorno. Parliamo di un device incredibile, un prodotto di punta costruito e pensato per l’utente consumer ma che strizza l’occhio ai content creator e ai fotografi professionisti. Il gadget poi, come detto, si trova in offerta sul noto sito di e-commerce americano. Il prezzo di listino sarebbe di 649,00€ e sappiate che avrete in omaggio ben due anni di garanzia e le spese di spedizione saranno incluse nel costo dell’articolo. La consegna sarà celere e immediata; in pochissimi giorni infatti, sarà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Sarà altresì possibile farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Cosa aspettate dunque? A questo prezzo non ve lo potete lasciar sfuggire.

Google Pixel 7 su Amazon: il Best Buy che stavate aspettando

Sempre grazie ad Amazon avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e volendo, potrete usufruire della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Non di meno, vi ricordiamo che si può dilazionare l’importo del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale.

Sotto la scocca del device troviamo un processore Google Tensor G2 di seconda generazione, coadiuvato dall’intelligenza artificiale per realizzare foto e video di altissima qualità. La batteria è adattiva e dura fino a 24 ore, adattandosi appunto, alle vostre abitudini e alle vostre esigenze.

Ottimo anche il comparto fotografico composto da fotocamere premium presente sulla barra posta sulla back cover. Ad ogni modo, anche lo schermo è eccezionale e il prezzo lo è ancora di più: a 554,67€ al posto di 649,00€ è il top di gamma perfetto da comprare oggi, ma siate veloci. Potrebbe andare a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.