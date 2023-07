Google Pixel 7: nuovo MINIMO STORICO su Amazon, corri a prenderlo

Se state cercando un nuovo flagship Android ma volete spendere poco, abbiamo una bellissima sorpresa per voi. Grazie agli sconti folli di Amazon infatti, il meraviglioso Google Pixel 7, un device che non ha certo bisogno di presentazioni, si trova oggi al suo minimo storico su Amazon. È un’ammiraglia in tutto e per tutto, ma ha un costo di listino estremamente basso; pensate che dovrebbe costare 649,00€ ma si porta a casa con soli 513,45€, spese di spedizione incluse. Questo è un super risparmio che noi ci sentiamo di consigliare su tutta la linea, ma siate veloci. Le scorte potrebbero essere limitate, o peggio, la promozione potrebbe terminare a breve; non lasciatevelo sfuggire. Questo è il best buy del giorno.

Google Piel 7: il device che devi acquistare oggi

Questo smartphone viene venduto e spedito da Amazon; ciò implica che godrà della massima garanzia possibile e disporrà, fra le altre cose, di numerosi vantaggi al seguito. Come non citare infatti la consegna celere e immediata in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Sarà altresì possibile farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano o in un centro Amazon Locker. Avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e a due anni di garanzia con supporto tecnico dedicato, sempre attivo, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte.

Google Pixel 7 presenta uno schermo OLED di nuova generazione con refresh rate di 90 Hz e risoluzione FullHD+; è potentissimo perché è dotato del chipset Google Tensor G2 coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. In più, vi è un chip Titan M per la sicurezza dei dati degli utenti. Insomma, cosa volere di più da un device? Con un costo di soli 513,45€ è imperdibile.

