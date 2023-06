Google Pixel 7: l'ammiraglia che cercavi ad un prezzo SENSAZIONALE

Google Pixel 7 è uno degli smartphone di punta dal prezzo più basso di sempre; grazie agli sconti di Amazon costa pochissimo oggi. Pensa che lo pagherai solo 569,89€ al posto di 649,00€, andando a risparmiare tantissimo sul valore iniziale. Non lasciarti sfuggire questa occasione e fai tuo il device immediatamente. Non perdere tempo. Avrai la consegna celere e gratuita, potrai dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis (così da non gravare troppo sul tuo conto corrente) e usufruirai del reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

Google Pixel 7: l’ammiraglia già incredibile

Il Pixel 7 è equipaggiato con un processore Google Tensor di seconda generazione all’avanguardia che garantisce un’esperienza fluida e veloce. Potrai eseguire applicazioni, giochi e attività multitasking senza problemi, grazie alla potenza di questo dispositivo. Il tutto viene coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna È altresì dotato di un sistema fotografico di alta qualità, potrai scattare foto straordinarie in ogni situazione. La fotocamera del Pixel 7 è famosa per la sua capacità di catturare dettagli incredibili e colori vividi, offrendoti risultati sorprendenti in ogni scatto.

Il telefono ffre un’esperienza Android pura, senza fronzoli o applicazioni preinstallate indesiderate. Sarai il primo a ricevere gli aggiornamenti di sicurezza e le nuove funzionalità direttamente da Google. Inoltre, potrai godere di un’interfaccia pulita e intuitiva che rende l’utilizzo del dispositivo un vero piacere. Vanta un design elegante con materiali di alta qualità, che gli conferiscono un aspetto premium. Inoltre, il display di alta definizione ti offre un’esperienza visiva superba, con colori vibranti e dettagli nitidi. Guardare video, giocare o navigare sul web sarà un’esperienza coinvolgente e piacevole.

Grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale di Google, infine, presenta funzionalità intelligenti che semplificano la tua vita quotidiana. Potrai sfruttare al massimo l’assistente virtuale, ottenendo risposte alle tue domande, pianificando il tuo giorno e molto altro ancora.

Il Google Pixel 7 è un dispositivo potente, con una fotocamera fantastica, un’esperienza Android pura e un design elegante. Acquistarlo su Amazon a soli 569,89€ è un’opportunità da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.