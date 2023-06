Google Pixel 7 in super offerta su Amazon: oggi a soli 543€

Il Google Pixel 7 è un telefono di alta qualità che offre una serie di funzionalità avanzate e ha dalla sua più di qualche importante asso nella manica, tra cui una fortissima integrazione con i servizi di Google e l’accesso a numerose funzionalità esclusive non presenti su altri dispositivi Android.

Attualmente il Google Pixel 7 è in offerta su Amazon, dove può essere acquistato a 543,53€, cioè uno dei migliori prezzi di sempre per questo telefono. Il Pixel 7 è dotato del potente processore Google Tensor G2, che lo rende veloce, efficiente e sicuro. Questo processore offre prestazioni eccellenti e consente di scattare foto e video di qualità eccezionale, mai visti prima su un telefono Pixel. La batteria adattiva del Pixel 7 può durare oltre 24 ore con un uso normale. Attivando la modalità di risparmio energetico estremo, la durata della batteria può essere estesa fino a 72 ore, garantendo un’ampia autonomia per l’uso quotidiano.

La fotocamera del Pixel 7 cattura foto incredibilmente realistiche grazie alla tecnologia Real Tone e registra video di grande impatto visivo con l’effetto Cinematic Blur. Google continua a migliorare il Pixel 7 attraverso costanti aggiornamenti software che introducono nuove funzionalità. Dopo ogni aggiornamento, il telefono si arricchisce di nuove caratteristiche, offrendo l’esperienza di avere sempre un telefono nuovo. Con la funzionalità di Traduzione dal vivo, il Pixel 7 ti permette di comprendere conversazioni faccia a faccia in 48 lingue diverse e di tradurre testi in tempo reale utilizzando la fotocamera. Questo rende più semplice l’interazione con persone di diverse nazionalità e l’esplorazione di luoghi con lingue straniere. Il display del Pixel 7 è nitido, con colori luminosi e intensi, offrendo un’esperienza visiva eccezionale. Il telefono è anche veloce e reattivo, consentendo di giocare, navigare tra le pagine e passare da un’app all’altra in modo fluido e senza intoppi.

La sicurezza è una priorità per il Pixel 7, grazie al chip di sicurezza Titan M2 integrato. Questo fornisce vari livelli di sicurezza per proteggere le tue informazioni personali. Inoltre, il Pixel 7 offre la VPN di Google One integrata, che aiuta a proteggere le tue attività online indipendentemente dall’app o dal browser web che stai utilizzando. Questo ti offre una maggiore tranquillità e sicurezza durante la navigazione su Internet. Ricordiamo che normalmente la VPN di Google è a pagamento. Non è l’unico omaggio offerto con l’acquisto di questo telefono: otterrai anche tre mesi di abbonamento a YouTube Premium. Non farti scappare questa offerta e acquista il Google Pixel 7 a soli 543€.