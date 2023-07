Google Pixel 7 in offerta al MINIMO STORICO su Amazon (anche a rate)

Il Google Pixel 7 è uno dei protagonisti dell’Amazon Prime Day 2023: per la due giorni di sconti proposti da Amazon, infatti, è possibile acquistare lo smartphone compatto di Google al prezzo scontato di 529 euro invece di 649 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per lo smartphone, acquistabile anche in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere allo sconto è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere così la pagina Amazon dedicata al Google Pixel 7.

Google Pixel 7 in offerta per il Prime Day: è al minimo storico

Il Google Pixel 7 è uno dei migliori smartphone sul mercato, grazie ad una scheda tecnica senza punti deboli. Lo smartphone può contare su di un display OLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC Google Tensor G2, garanzia di prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo.

Il chip è affiancato da 8 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage. Tra le specifiche dello smartphone di Google c’è spazio anche per una doppia fotocamera posteriore. Il sistema operativo è Android 13 con Google che arricchirà il software con tante nuove funzionalità nel prossimo futuro, grazie ad un supporto continuo. Lo smartphone presenta un sensore di impronte sotto al display e il chip NFC.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in occasione del Prime Day è possibile acquistare lo smartphone di Google al prezzo scontato di 529 euro invece di 649 euro. Lo sconto si estende a tutte le colorazioni della gamma. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate senza interessi, pagando direttamente con carta di debito.

