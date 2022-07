Google Pixel 7 sarà lo smartphone definitivo per i fan dei selfie?

Se il nuovo e atteso medio gamma Google Pixel 6a monterà un sensore di impronte più veloce e affidabile di quello presente sulla serie Google Pixel 6, ci sono importanti conferme per quanto riguarda la fotocamera frontale in arrivo sui nuovi e attesi top di gamma Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro.

Il teardown di un APK effettuato dai colleghi di 9to5Google, infatti, ha svelato una importante novità hardware che dovrebbe garantire selfie di altissimo livello.

Google Pixel 7 dovrebbe montare una nuova fotocamera frontale per selfie di altissimo livello

Se al momento la fotocamera frontale di Google Pixel 6 è in grado di registrare video a risoluzione 1080p a 30 FPS, una serie di specifiche tutto sommato standard in questa categoria, sembra che la fotocamera frontale presente su Google Pixel 7 sarà invece in grado di spingersi fino alla risoluzione 4K anche per il modello non “Pro”.

Sebbene il codice dell’APK dell’applicazione Google Fotocamera faccia effettivamente menzione di questa importante novità, nulla si sa invece circa l’eventuale introduzione di un sensore con un numero di megapixel (MP) superiore; in tutta probabilità il team di sviluppo del colosso di Mountain View si limiterà a riutilizzare lo stesso sensore presente sulla serie Pixel 6 ma garantendo una migliore risoluzione per quanto riguarda i video e non solo.

In attesa di scoprire ulteriori novità a riguardo, ricordiamo che le ultime indiscrezioni sul processore di Google Pixel 7 non fanno ben sperare, vi segnaliamo l’ottima offerta di Amazon per il sempre valido Google Pixel 6 con uno sconto del 18%.

