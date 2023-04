Google Pixel 7 costa POCHISSIMO su Amazon: meno di 553€

Uno degli smartphone Android più potenti del mercato è sicuramente il Google Pixel 7. Questo gioiello, uscito sul mercato pochissimi mesi fa, è ancora oggi una validissima scelta. Costa pochissimo, ha un prezzo di listino estremamente contenuto di soli 649,00€, ma dispone di uno sconto esagerato sul noto portale di e-commerce americano. Capite bene che può essere vostro con soli 552,10€, con un risparmio medio pari al 15% sul valore di listino.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; citiamo la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, la possibilità di acquistarlo oggi e pagarlo in comode rate con il servizio di Cofidis o con il sistema interno al potale, ma non solo. Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Infine, il reso è sempre gratuito entro un mese dall’acquisto per qualsiasi problematica grave o per qualsiasi motivazione. Capite bene che al prezzo di soli 552,10€ vi portate a casa un top di gamma dal costo contenuto, con tutti questi incredibili vantaggi. Cosa aspettate? Fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca l’offerta.

Google Pixel 7: sconto super su Amazon

Come detto, Pixel 7 è un’ammiraglia Android unica. Il processore è l’ottimo Google Tensor G2, veloce ed efficiente, che spinge al limite l’hardware interno del device e fa girare fluidi tutti i software e tutte le applicazioni. Ottima anche l’autonomia dello smartphone grazie alla batteria adattiva che dura più di 24 ore con una singola carica e sappiate che c’è la ricarica rapida via cavo.

Meravigliosa la fotocamera principale del telefono che gira video incredibili grazie alla Cinematic Blur e di forte impatto realistico con il Real Tone e con un’attenzione speciale ai toni della pelle. Sono tante le funzionalità uniche di questo Pixel che Google mette a disposizione degli utenti, come il chip Titanie M2 per la sicurezza interna, la VPN di Google One integrata e la traduzione dal vivo, molto utile nei viaggi all’estero.

A 552,10€ questo è il miglior flagship che possiate acquistare oggi su Amazon, ma siate veloci; le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Il modello in sconto è quello da 128 GB in colorazione “nero ossidiana”.

