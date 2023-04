Google Pixel 7: costa POCHISSIMO su Amazon, approfittatene SUBITO

Google Pixel 7 è un super top di gamma dal prezzo veramente irrisorio; pensate che di listino dovrebbe costare 649,00€, ma grazie agli sconti di Amazon si potrà acquistare con soli 554,67€, spese di spedizione incluse nel prezzo. Vi ricordiamo che si può portare a casa con una serie di vantaggi non da poco; citiamo in prima battuta la consegna celere e rapida in pochissime ore. Questo implica che sarà a casa vostra o presso il vostro domicilio in pochissimi giorni.

In certi casi, anche in meno di 24 ore, pensate. Volendo, potrete farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e sappiate che avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Non di meno, potrete dilazionare l’importo del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, anche a tasso zero. Concludiamo segnalando i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Google Pixel 7: il top di gamma Best Buy assoluto

Questo Google Pixel 7 è uno smartphone di fascia altissima che dispone di specifiche tecniche all’avanguardia. Partiamo dal design: abbiamo uno schermo meraviglioso, brillante, luminoso, nitido e generoso. Ha una design alla moda unico nel suo genere, con una back cover in vetro che presenta una barra in alluminio che contiene i sensori fotografici e il flash LED. A tal proposito, citiamo il comparto foto/video: semplicemente mozzafiato. Si possono fare video cinematografici con sfocatura professionale, ritratti con bokeh, scatti panoramici e tutti i contenuti risulteranno di livello “pro” grazie all’intelligenza artificiale presente nel processore del device, il Google Tensor G2 di seconda generazione.

A soli 554,67€ questo Google Pixel 7 è il super top di gamma da comprare oggi su Amazon; non lasciatevi sfuggire questa occasione; potrebbe andare a ruba da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.