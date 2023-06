Google Pixel 7: con un prezzo così basso non puoi lasciartelo sfuggire

Se stai cercando un nuovo smartphone che offra un’esperienza Android straordinaria il Google Pixel 7 è il device che farà al caso tuo. Lo trovi su Amazon a soli 574,89€, spese di spedizione incluse.

Google Pixel 7 ad un prezzo WOW: acquistalo adesso

Il Google Pixel 7 offre una delle esperienze Android più pure e fluide disponibili sul mercato. Essendo un dispositivo realizzato dalla compagnia che produce il firmware, riceverai gli aggiornamenti più recenti del sistema operativo in modo tempestivo, con le ultime funzionalità e le patch di sicurezza più recenti.

Vanta due fotocamere di altissimo livello che ti permetteranno di catturare foto incredibili. Grazie al potente sistema di elaborazione delle immagini e ai sensori avanzati, potrai realizzare immagini nitide, luminose e dettagliate in qualsiasi condizione di luce. Ci sono due sensori evoluti coadiuvati dall’intelligenza artificiale avanzata che migliora l’esperienza d’uso del tuo smartphone. Grazie all’integrazione di funzioni come Google Assistant, potrai ottenere risposte rapide alle tue domande, organizzare il tuo calendario, controllare i dispositivi smart home e molto altro.

Con una generosa capacità di archiviazione di 256 GB, il Pixel 7 ti offre spazio sufficiente per conservare tutti i tuoi file, foto, video e applicazioni preferite. Si distingue per il suo design elegante e minimalista, è realizzato con materiali di alta qualità e offre una sensazione di solidità e durata nelle tue mani. Resiste all’acqua e alla polvere e avrai accesso a un vasto ecosistema di applicazioni e servizi del colosso di Mountain View. Potrai sincronizzare facilmente i tuoi dati con Google Drive, accedere a Google Photos per archiviare e condividere le tue foto, e goderti un’esperienza di navigazione fluida con Google Chrome. Ha un prezzo speciale di soli 574,89€ su Amazon, e le spese di spedizione sono incluse; non puoi lasciarti sfuggire questa opportunità di possedere uno dei migliori smartphone disponibili.

