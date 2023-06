Google Pixel 7: con un prezzo così basso è da comprare SUBITO (solo 579€)

Se state cercando un nuovo smartphone top di gamma dal prezzo contenuto, vogliamo consigliarvi l’ottimo Google Pixel 7 a soli 579,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Questa ammiraglia è compatta e contenuta sia nel costo che nelle dimensioni. È un prodotto fantastico, dotato di tanta tecnologia hardware e con un software all’avanguardia, con il supporto dell’intelligenza artificiale e con un comparto fotografico da paura. Il device è un flagship in tutto e per tutto che non rinuncia a nulla e presenta anche un design iconico mai visto prima nel panorama degli smartphone moderni. Se siete interessati noi vi consigliamo di effettuare presto l’acquisto per non perdere lo sconto esclusivo; fate presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon o prima che finisca la promozione esclusiva dedicata agli utenti possessori di un abbonamento ad Amazon Prime.

Google Pixel 7: il top di gamma che devi comprare oggi

Ovviamente i vantaggi di Amazon non finiscono certo qui; il device viene venduto e spedito dl noto portale di e-commerce americano e, nel costo dell’articolo troverete anche le spese per la consegna totalmente gratuite. Non dovrete preoccuparvi di nulla, il telefono arriverà a casa vostra o presso il luogo da voi designato in pochissimi giorni. Fra le altre cose avrete la possibilità di farvi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. C’è il reso gratuito e la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte, con il supporto logistico del sito. Cosa aspettate dunque? Potete anche dilazionare l’importo del device in comode rate.

Google Pixel 7 si presenta quindi come uno smartphone a tutto tondo, potente il giusto, equilibrato, versatile e con un processore all’avanguardia (Google Tensor G2), modem 5G, 8 GB di memoria e 128 GB di spazio. A soli 579,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.