Google Pixel 7: Best Buy senza paragoni a meno di 580€

Se state cercando un nuovo smartphone di punta di casa Google abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del Pixel 7, un prodotto eccezionale, versatile, completo e dotato di tecnologie all’ultimo grido. Costa 579,00€ su Amazon al posto di 649,00€ e offre una serie di vantaggi non da poco se lo prenderete dal noto portale di e-commerce americano. Capite bene che si tratta di una super promozione esclusiva che ci sentiamo di consigliare su tutti i fronti.

Google Pixel 7: l’ammiraglia che non vi aspettavate

Google Pixel 7 costa pochissimo su Amazon; si presenta come un terminale eccezionale, con un’estetica all’ultimo grido, un design senza paragoni e competitor e ha un hardware da primo ella classe. Citiamo lo schermo da 6,4 pollici con refresh rate da 90 Hz e tecnologia OLED al seguito. Non manca poi il supporto al chip Titan M per la sicurezza dei dati degli utenti, ci sono 128 GB di memoria interna e ben 8 GB di RAM. È un cameraphone di alto profilo con ottiche all’avanguardia con OIS che girano video cinematografici e realizzano foto assurde.

