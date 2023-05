Google Pixel 7 al MINIMO STORICO su Amazon è un vero BEST BUY (anche in 12 rate)

Il Google Pixel 7 diventa ancora più conveniente e ora è disponibile al nuovo prezzo minimo storico su Amazon. Grazie all’offerta in corso, infatti, è possibile acquistare lo smartphone di Google al prezzo scontato di 529 euro, con un taglio di 120 euro sul prezzo e con la possibilità di completare l’acquisto in 12 rate mensili, senza finanziamento e pagando con carta di debito. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. In sconto ci sono varie colorazioni dello smartphone.

Google Pixel 7: al minimo storico su Amazon è imperdibile

Il Google Pixel 7 è uno degli smartphone più interessanti del momento. Grazie ad un display AMOLED da 6,3 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz e al chip Tensor G2, infatti, il Pixel 7 unisce dimensioni compatte e prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo. Si tratta di un vero e proprio punto di riferimento della fascia media.

Lo smartphone è dotato anche di 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Da notare anche una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel. Tra le specifiche c’è anche il sistema operativo Android 13 con garanzia di aggiornamenti costanti per un lungo periodo di tempo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Google Pixel 7 al prezzo scontato di 529 euro. Lo smartphone può essere acquistato anche in 12 rate mensili da 44 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. In offerta ci sono diverse colorazioni dello smartphone di Google. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.