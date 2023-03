Google Pixel 7 a meno di 600€ con caricatore incluso (solo su Amazon)

Oggi vogliamo parlare di smartphone semplicemente unico nel suo genere. È un top di gamma in tutte per tutto, ma costa veramente molto poco.stiamo parlando di Google Pixel 7 che, di listino avrebbe un costo di 649,00€, ma oggi si porta a casa con soli 599,00 € e c’è in omaggio anche il pratico caricatore da muro. Questo significa che il device si trova ad un prezzo veramente speciale sul noto sito di e-commerce americano. Grazie ad Amazon poi avrete tantissimi altri vantaggi. Come non citare la consegna gratuita e veloce in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, ma non solo.

Google Pixel 7: a questo prezzo è irresistibile

Si può dilazionare l’importo del dispositivo in cinque rate a tasso zero con il sistema vicino al portale oppure in tanti piccoli dico pagamenti con il servizio di Cofidis. Volendo, potrete anche usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto e si potrà perfino avere accesso all’assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei alle mezzanotte via chat o via telefono. Inutile dirvi che ci troviamo di fronte ad un vero e proprio Best Buy che si porta a casa con tantissimi vantaggi esclusivi.

Il processore di bordo di questo Google Pixel 7 è l’ottimo Tensor di seconda generazione che ha un focus particolare sulle prestazioni fotografiche più che sulla potenza bruta. Ad ogni modo non dovresti temere neanche il software più pesante e più complesso. Il gadget riesci a far girare in maniera fluida anche i titoli e i videogames più impegnativi.

Come detto, la sua caratteristica principale è proprio l’ottima fotocamera che realizza scatti incredibilmente nitidi e risoluti con una naturalezza eccezionale e una pasta dell’immagine sempre veritiera. I video saranno di ottima fattura con risoluzione 4K, stabilizzazione al seguito. C’è poi una seconda lente ultra grandangolare per gli scatti più creativi. Questo smartphone non si sceglie sia per via delle dimensioni compatte e contenute (il display è da 6,1”), che per l’attenzione alle prestazioni fotografiche. Google pixel 7 è un flagship anche per via della sua autonomia. Fate presto se volete portarvi a casa questo gioiello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.