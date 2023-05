Google Pixel 7 (128 GB): sconto del 13% sul top di gamma più incredibile del momento

Google Pixel 7 si presenta come uno smartphone di punta dal prezzo contenuto. Di fatto, di listino costerebbe solo 649,00€, ma grazie agli sconti folli di Amazon, la versione in colorazione Lime con 128 GB di memoria interna sarà vostra con soli 567,45€, spese di spedizione incluse nel prezzo. Capite bene che qui ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia che costa quanto un telefono di fascia media. Il risparmio sarà eccezionale e garantito, ma avrete anche ulteriori vantaggi al seguito, se lo acquisterete dal sito di e-commerce americano, ovviamente.

Google Pixel 7: a questo prezzo è un super best buy

In primo luogo citiamo la consegna celere presso il vostro domicilio: con il servizio di Amazon Prime il prodotto arriverà a casa vostra in un giorno lavorativo o al massimo in due giorni, ma non finisce qui. Potrete anche farvi recapitare l’articolo presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. È una funzione molto comoda e utile se non siete spesso in casa. Avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e potrete anche usufruire della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Si può dilazionare l’importo in cinque rate a tasso zero con Amazon o in micropagamenti rateali con Cofidis. Cosa aspettate, dunque? Fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

Google Pixel 7 è uno smartphone “compatto”, con un’ottima autonomia e con una batteria che si adatterà alle vostre esigenze. Lo schermo è ricco di tecnologia e vi farà vedere i vostri contenuti più colorati e vibranti che mai. Ottimo il processore interno, il Google Tensor G2 di seconda generazione, coadiuvato dall’intelligenza artificiale. Il comparto fotografico è eccellente e permette di realizzare scatti da veri fotografi e video di qualità cinematografica. Google Pixel 7 a 567,45€ è da comprare al volo, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.