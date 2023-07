Google Pixel 6a: sarà lui il vostro prossimo smartphone? (solo 320€)

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone ma non volete spendere troppo, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama Google Pixel 6a ed è un device di fascia media ma che offre, dalla sua, una serie di caratteristiche incredibili degne dei flagship più costosi e blasonati. Grazie agli sconti di Amazon sarà vostro con soli 320,45€, spese di spedizione incluse nel costo del prodotto. Ciò implica che si porterà a casa con una serie di vantaggi non da poco; il nostro consiglio è quello di comprarlo subito per non perdere l’offerta speciale. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

Google Pixel 6a: midrange premium dalle potenzialità incredibili

Iniziamo la sua disamina estetica parlando di prestazioni. Il Google Pixel 6a dispone dell’ottimo processore Google Tensor G1 di prima generazione che farà girare il telefono sempre fluido anche con i carichi di lavoro più impegnativi. Oppure, ancora, sappiate che dispone di un comparto fotografico che è magnifico: il telefono scatta foto nitide anche al buio, gira video in 4K di qualità cinematografica e il tutto viene gestito sia dal chip interno che dall’AI di BigG. Non di meno, ha un’ottima autonomia; la batteria è “adattiva”, pertanto si adatterà alle esigenze e alle abitudini dell’utente. Lo schermo è un bellissimo pannello OLED da 6,1 pollici con cornici contenute e con una selfiecam posta in un singolo foro al centro dell’unità.

Se siete interessati/e a questo smartphone di casa Google, vi invitiamo ad effettuare presto l’acquisto su Amazon: lo troverete in sconto al prezzo speciale di 320,45€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire; questo potrebbe essere l’affare del momento ma siate veloci. Le spese di spedizione sono incluse nel prezzo e la consegna sarà sempre celere e immediata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.