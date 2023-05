Google Pixel 6a in offerta su Amazon: ora bastano 333€

Il Google Pixel 6a è sempre di più lo smartphone da comprare per tutti gli utenti alla ricerca di un modello compatto e veloce. Grazie a questa nuova offerta Amazon, infatti, il mid-range di Google è ora disponibile al prezzo scontato di 333 euro invece di 459 euro. Si tratta di un taglio netto di prezzo (-27%) che rappresenta quasi il minimo storico su Amazon per il modello. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Si tratta di un’occasione da non farsi sfuggire per mettere le mani su di un compatto davvero potente e ad un ottimo prezzo.

Google Pixel 6a in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Il Google Pixel 6a è dotato di un’ottima scheda tecnica: lo smartphone può contare su di un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e sul potente Google Tensor, un vero e proprio lusso per la fascia di prezzo, grazie a prestazioni ottime in tutti i contesti di utilizzo.

Tra le specifiche troviamo anche 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Lo smartphone di Google presenta una doppia fotocamera posteriore, in grado di garantire prestazioni di fascia superiore, e una fotocamera anteriore da 8 Megapixel. C’è anche il sistema operativo Android 13 con garanzia di aggiornamenti futuri costanti.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Google Pixel 6a al prezzo scontato di 333 euro invece di 459 euro. L’offerta è da cogliere al volo e consente di acquistare il mid-range di Google con una spesa davvero contenuta. Per accedere alla promozione è disponibile il link qui di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.