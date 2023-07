Google Pixel 6a: il miglior mediogamma da acquistare OGGI su Amazon

Se state cercando un nuovo smartphone di fascia media, intrigante, frizzante, leggero, con un bel display, un processore premium e un comparto fotografico all’altezza dei migliori flagship, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama Google Pixel 6a ed è un midrange eccezionale, uscito un anno fa ma che, in questi mesi, si è guadagnato l’appellativo di best buy grazie alle caratteristiche tecniche di cui dispone e all’ottimo rapporto qualità-prezzo con cui è arrivato sul mercato. Pensate che però, adesso, complice l’uscita del modello erede Pixel 7a, questo gadget costa solo 349,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Il risparmio rispetto al valore di listino è evidente e noi vi consigliamo di prenderlo subito prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata.

Google Pixel 6a su Amazon a soli 349€: best buy

Acquistando questo smartphone dal sito ufficiale di Amazon avrete diritto alle spese di spedizione comprese nel prezzo; la consegna sarà celere e immediata e avrete anche accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Non di meno, sarete coperti dall’ottima garanzia di Amazon per ben due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Non di meno, potrete anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

Il Google Pixel 6a gode di uno schermo OLED da 6,1 pollici super risoluto e definito, con cornici sottili e con una singola lente posta sul frame superiore. La scocca è in policarbonato, super resistente e sotto il telaio troviamo un processore Google Tensor G1 di prima generazione, coadiuvato da 6 GB di RAM e da 128 GB di storage. A soli 349,00€ questo smartphone, oltre ad essere conveniente, è anche potentissimo e ha un comparto fotografico superlativo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.