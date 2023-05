Google Pixel 6a: il mediogamma più venduto del momento, ad un prezzo WOW

Oggi vogliamo consigliarvi uno smartphone di fascia media davvero intrigante e che, negli ultimi mesi, è stato un campione di vendite nel mercato internazionale. Si chiama Google Pixel 6a ed è un prodotto potentissimo, compatto e ricco di tecnologia. Si posiziona come un midrange ma in realtà, ha features ereditate dai fratelloni Pixel 6 e 6 Pro. Grazie agli sconti folli di Amazon potrà essere vostro ad un prezzo sensazionale: solo 385,91€, spese di spedizione incluse nel costo dell’articolo. Capite bene che si tratta di un costo irrisorio per un articolo del genere, ma dovete essere veloci. Le scorte potrebbero essere limitate o peggio, la promozione potrebbe finire a breve.

Google Pixel 6a: Best Buy se lo comprate da Amazon

Inutile dirvi che ci troviamo di fronte ad un best buy, vero? Noi lo abbiamo già provato in passato e ne siamo rimasti affascinati e stupiti; i motivi per amarlo sono tantissimi. Partiamo dal costo contenuto ma segnaliamo che dispone di uno schermo OLED da 6,1 pollici risoluto, ricco di tecnologia, di un processore Google Tensor G1 che funziona benissimo e ha un comparto fotografico coadiuvato da un software all’avanguardia; il software poi, è realizzato da Google stessa e sarà sempre aggiornato. All’interno è presente anche una comoda e pratica VPN. Noi vi invitiamo a prenderlo in considerazione se state cercando un nuovo telefono, non ve ne pentirete.

Le spese di spedizione saranno comprese nel prezzo, la consegna sarà celere e gratuita, avrete la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito e, non di meno, avrete accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Cosa aspettate? A soli 385,91€ è da comprare al volo.

