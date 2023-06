Google Pixel 6a: il mediogamma più incredibile che ci sia, adesso costa meno di 345€

Google Pixel 6a è il mediogamma più frizzante che puoi trovare su Amazon; è un prodotto eccezionale, dotato di tecnologie di altissimo livello, con un comparto fotografico al top, un design all’avanguardia, un chip di punta e una batteria adattiva. Grazie agli sconti folli di Amazon potrà essere tuo per soli 342,96€. Questo è un midrange che ha caratteristiche da ammiraglia ma i vantaggi non finiscono certo qui: si ha diritto alla consegna celere con il noto portale di e-commerce americano, si potrà dilazionare l’importo del prodotto in comode rate e, non di meno, avrai diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Google Pixel 6a: mediogamma con stile ad un prezzo wow

Il Google Pixel 6a vanta un sistema di due fotocamere che ti consente di scattare foto mozzafiato. Con la sua fotocamera principale da 64 Megapixel sarai in grado di catturare immagini nitide e dettagliate in qualsiasi situazione. Inoltre, grazie al potente algoritmo di elaborazione delle immagini di Google, potrai ottenere risultati sorprendenti anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il telefono è dotato di un display OLED da 6,1 pollici che offre colori vivaci e contrasto elevato. Questo schermo di alta qualità ti permette di goderti i tuoi contenuti multimediali preferiti con una nitidezza e una brillantezza straordinarie. Le cornici sono contenute e la selfiecam è incastonata in un foro di piccole dimensioni posto al centro del pannello. Sotto la scocca troviamo il processore Google Tensor G1 di prima generazione, coadiuvato da RAM veloce da 6 GB e da storage da 128 GB. Non manca un chip Titan M per la sicurezza dei dati degli utenti. Sia che tu stia giocando ai tuoi giochi preferiti, navigando su internet o utilizzando app intensive, il device gestirà tutto senza intoppi. Inoltre, grazie alla presenza di Android 13, avrai accesso a tutte le ultime funzionalità e miglioramenti offerti dal sistema operativo di BigG.

Niente più preoccupazioni per la durata della batteria con il Google Pixel 6a. Con la sua batteria che si adatta alle tue esigenze, potrai utilizzare il telefono per tutta la giornata senza doverlo ricaricare frequentemente. Con il prezzo super scontato di soli 342,96€, otterrai uno smartphone di ultima generazione con una fotocamera avanzata, un display vibrante, prestazioni potenti e una batteria durevole. Non perdere l’opportunità e acquista il Google Pixel 6a oggi stesso da Amazon.

