Google Pixel 6a: il mediogamma che DEVI comprare oggi

Google Pixel 6a è lo smartphone di fascia media più intrigante che vi sia. Oggi lo pagate solo 346,95€ su Amazon al posto di 459,00€, spese di spedizione incluse. Il dispositivo è un prodotto veramente eccellente, osannato dai recensori di tutto il mondo, dalla critica e particolarmente amato dall’utenza internazionale. Questo midrange è stato un successo insperato anche per la compagnia stessa; nessuno si attendeva simili performance di vendita, eppure ha rappresentato una vera ventata di aria fresca nel panorama mobile. Capiamoci: non è innovativo su più punti di vista, ma è un gadget premium dal costo contenuto, con specifiche all’avanguardia e un comparto fotografico degno del miglior cameraphone esistente in commercio.

Google Pixel 6a: il midrange best buy

Capiamoci: il prezzo è super conveniente. Di listino costerebbe 439,00€ ma grazie ad Amazon lo pagherete solo 346,95€ e le spese di spedizione sono incluse nel prezzo. Ciò che stupisce di più è la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato; c’è un mese di tempo per restituire il telefono senza dover pagare nulla e in più avrete la possibilità di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Sotto la scocca di Pixel 6a batte un potente processore Google Tensor G1 coadiuvato dall’intelligenza artificiale, feature molto utile soprattutto per migliorare la qualità degli scatti prodotti che, a proposito, sono già eccellenti sotto tutti i punti di vista. Si possono girare splendidi video in 4K, ritratti professionali e tutte le app girano sempre fluide, anche quelle più impegnative. Insomma, con un prezzo concorrenziale e un design mozzafiato, Pixel 6a rappresenta una delle migliori scelte che si possano fare oggi su Amazon. Lo pagate pochissimo: solo 346,95€ su Amazon, ma siate veloci. Potrebbe andare a ruba o peggio, potrebbero terminare le scorte su Amazon.

