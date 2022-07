Google Pixel 6a è disponibile in preordine con Pixel Buds in regalo

L’attesissimo Google Pixel 6a è finalmente disponibile all’acquisto in preordine, con spedizioni a partire dal 28 luglio. Il colosso americano ha svelato oggi il suo nuovo smartphone di fascia media, fratello minore di Pixel 6 e 6 Pro, che intende imporsi come re della fascia media.

Pixel 6a con Google Tensor

Il piccolo di casa Google arriva in commercio con un hardware che segue le orme dei modelli più costosi, con il nuovissimo SoC Tensor, sviluppato internamente da Google e in grado di offrire ottime prestazioni su tutti i fronti, oltre che un elevato grado di sicuretta grazie al chip Titan M2. Completano la dotazione i 6 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione non espandibili.

Anche Pixel 6a è stato sviluppato all’insegna dell’intelligenza artificiale, con tantissime funzioni in grado di assistere al massimo l’utente in ogni operazione. Il software è ovviamente Android 12 in versione completamente stock, con icone, pagine e menù in stile Material You.

Il design del nuovo 6a ricalca in tutto e per tutto quanto visto con il resto della line up 2022, con un retro dominato da un comparto fotografico tutt’altro che discreto e piuttosto sporgente rispetto alla scocca posteriore. Su questo modello troviamo 2 fotocamere al posteriore, alla classica 1x da 12 megapixel si affianca un’ottica ultra-grandangolare. Il software della fotocamera è sempre più imbottito di funzioni smart, che ricorrono a sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale per scontornare i soggetti, migliorare la nitidezza degli scatti e garantire una certa affidabilità nel cosiddetto “punta e scatta”.

Il nuovissimo Goole Pixel 6a ha l’ambizione di dominare la fascia media del mercato, si trova già disponibile in preordine sul Google Store e su Amazon al prezzo di 459€. Le colorazioni disponibili sono: Grigio Chiaro, Grigio Carbonio e Verde Salvia.

Pixel Buds in REGALO

In occasione del lancio del Pixel 6a, Google ha messo in vendita su Amazon un bundle che include il nuovo mid range e le cuffie Pixel Buds A. Il prezzo del bundle è pari a quello del solo smartphone, ovvero 459€, ciò significa che le cuffiette TWS di Google risultano un vero e proprio omaggio.

