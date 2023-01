Google Pixel 6a: con QUEST'OFFERTA è il vero RE della fascia media (-125€)

Il Google Pixel 6a è lo smartphone di riferimento della fascia media oltre che la scelta giusta per chi è alla ricerca di un dispositivo con dimensioni compatte. Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento, inoltre, il mid-range di Google diventa ancora più conveniente. Su Amazon, infatti, è possibile acquistare il Pixel 6a al prezzo scontato di 333 euro invece di 459 euro.

Google Pixel 6a: è il riferimento della fascia media a questo prezzo

Il Google Pixel 6a può contare su di un ottimo display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è l’ottimo SoC Google Tensor in grado di garantire una marcia in più in questa fascia di prezzo. Il chip è supportato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 4.410 mAh.

C’è anche una doppia fotocamera posteriore con una qualità nettamente superiore alla diretta concorrenza nella fascia media. A completare i vantaggi del Google Pixel 6a troviamo l’ottimo supporto software garantito da Google con il sistema operativo Android 13.

