Google Pixel 6a con auricolari in omaggio: prezzo SUPER su Amazon

Oggi vogliamo segnalarvi un’interessantissima offerta che abbiamo trovato su Amazon: il potentissimo mediogamma di casa Google, il Pixel 6a, già campione di vendite, apprezzatissimo dalla critica e dall’utenza, oggi si porta a casa ad un prezzo strepitoso: solo 444,04€ con spese di spedizione incluse nel costo dell’articolo. Inutile dirvi che questo è un costo molto interessante, vero? Ma dovete sapere che in omaggio riceverete anche un paio di auricolari del marchio americano, i Pixel Buds Series-A di Google (in colorazione bianca), dal valore di 99€. In poche parole, questo telefono vi costerà poco più di 300€, al netto di tutto. Niente male, vero?

Google Pixel 6a su Amazon con auricolari in regalo: occasione top

Lo smartphone di Google è un vero e proprio best buy su tutti i fronti; il Pixel 6a infatti, si prefigura come un dispositivo eccellente, compatto, con caratteristiche di alto pregio, con un display ben risoluto ricco di tecnologia, con un processore (il Google Tensor G1) che sfrutta l’intelligenza artificiale per realizzare foto e video di livello “pro”. Non di meno, è velocissimo in tutte le operazioni, grazie alla presenza di un comparto hardware eccellente e di un software (Android puro) realizzato ad hoc dalla compagnia di Mountain View.

La presenza degli auricolari Pixel Buds Series-A è un Plus che non ci aspettavamo nemmeno noi di vedere: sono auricolari eccellenti per l’ascolto della musica, dei podcast, per le telefonate in entrata e in uscita. Sono compatti e versatili, con un’ottima autonomia la custodia sfrutta la ricarica rapida Type-C. Insomma, questo bundle meraviglioso (Pixel 6a con auricolari TWS in omaggio) a soli 444,04€ su Amazon, con spese di spedizione comprese nel prezzo, è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Fate presto se siete interessati perché l’offerta potrebbe terminare a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.