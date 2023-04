Google Pixel 6a con auricolari in omaggio: BUNDLE eccezionale su Amazon

Se state cercando un nuovo smartphone Android di fascia media, il Pixel 6a di casa Google rappresenta una delle migliori scelte che si possano fare oggi in circolazione. Parliamo di un meraviglioso gadget compatto, potente, prestante, dotato delle migliori tecnologie esistenti in commercio e che, nella sua iterazione attuale, si presenta come un best buy assoluto.

Pensate che è in super offerta al prezzo speciale di 445,71€, spese di spedizione incluse, ovviamente su Amazon, con un simpatico quanto utile omaggio: gli auricolari TWS Pixel Buds Series-A.

Questo gadget è fantastico: è un cameraphone di alto profilo, dotato di specifiche all’avanguardia ereditate dal fratellone Pixel 6 Pro, con un processore Google Tensor G1 di prima generazione coadiuvato dall’intelligenza artificiale e con ben 128 GB di memoria interna. Lo trovate in varie colorazioni e con le cuffiette in tinta con il device.

Google Pixel 6a con Pixel Buds Series-A in omaggio: bundle favoloso

Vi invitiamo ad affrettarvi se siete interessati; questa promozione potrebbe durare ancora pochissime ore e presto potrebbero anche terminare le scorte disponibili su Amazon. La consegna sarà celere e immediata; in pochissimi giorni infatti il pacco arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato e avrete anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Altresì potrete anche farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Insomma, Pixel 6a con auricolari TWS Pixel Buds Series-A in omaggio rappresenta una delle migliori scelte intelligenti che dei possano fare oggi. Con un prezzo da classico device di fascia media, vi porterete a casa sia il telefono che le cuffiette Bluetooth. Non potete lasciarvi sfuggire questa promozione: 445,71€ con le spese di spedizione incluse su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.