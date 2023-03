Google Pixel 6a + caricabatterie ad un prezzo superbo: risparmi 119€

Se sei alla ricerca di uno smartphone Android di alta qualità a un prezzo accessibile, non perdere l’occasione di acquistare il Pixel 6a di Google. Attualmente disponibile su Amazon ad un prezzo scontato del 24% rispetto al prezzo di listino, potrai portarlo a casa a soli 369€, risparmiando così ben 119€.

Il Google Tensor è il cuore del Pixel 6a, il primo chip realizzato da Google appositamente per i dispositivi Pixel. Grazie a questo processore, il telefono è ultra intelligente, sicuro e potente, rendendo le app molto più reattive e veloci da utilizzare. Inoltre, la batteria adattiva di Pixel può durare fino a 24 ore, capendo quali sono le tue app preferite e non spreca energia per quelle meno utilizzate. E se hai bisogno di ricaricare il tuo dispositivo, il Pixel 6a è potente ed efficiente, con la possibilità di caricare tutti i prodotti Google e i dispositivi USB-C compatibili, incluso il caricatore da 30 W USB-C, abbastanza compatto da poter essere portato ovunque tu vada.

Il bundle protagonista di questa offerta include anche un caricabatterie da 30W, che così non dovrai acquistare a parte, grazie a questa soluzione vantaggiosa dal prezzo imbattibile. Pagherai l’intero pacchetto solamente 369€, con un risparmio di ben 119€. Ti suggeriamo vivacemente di non perdere l’occasione di portare a casa un dispositivo performante e conveniente come il Pixel 6a di Google, disponibile con un ottimo sconto su Amazon.

Come sempre, ti ricordiamo che con Prime la spedizione rapida è gratuita e che, se lo vorrai, sei libero di dividere l’importo in più rate a tasso zero, rendendo questa offerta ancora più accessibile e vantaggiosa. Se ordini il Pixel 6a subito, lo riceverai a casa entro mercoledì 22 marzo!

