Google Pixel 6a: a questo prezzo non puoi lasciartelo sfuggire

Il potentissimo midrange del 2022, il Google Pixel 6a, si trova in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 349,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un costo veramente basso per un telefono che non ha nulla da invidiare alle ammiraglie di ultima generazione.

Ovviamente lo trovate, come detto, sul noto portale di e-commerce americano e sappiate che la consegna sarà celere e immediata grazie al servizio di Amazon Prime. Altresì potrete farvi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Mica poco, se ci pensate. Dulcis in fundo, avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, alla possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale e, infine, avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Cosa aspettate? Fare presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

Google Pixel 6a: il Best Buy di Amazon

Fra le altre cose, Google Pixel 6a si presenta come un telefono di fascia media ma dotato di un processore da top di gamma (il Google Tensor G1 che troviamo anche in Pixel 6 Pro), coadiuvato dal chip Titan per la sicurezza dei dati degli utenti. Lo schermo è un bellissimo pannello risoluto con refresh rate di 60 Hz ma ricco di tecnologia. La batteria dura tantissimo grazie all’intelligenza artificiale e infine, realizza scatti ottimi anche al buio, oltre che video di alta qualità.

A soli 349,00€ questo Pixel 6a è un best buy incredibile; se siete interessati, vi invitiamo ad effettuare presto l’acquisto per non perdere l’occasione. Potrebbero esserci poche scorte su Amazon, o peggio, l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.