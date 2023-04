Google Pixel 6a: a QUESTO PREZZO è il mid-range DA COMPRARE (-113€)

Il Google Pixel 6a torna in offerta su Amazon: in questo momento, infatti, è possibile acquistare l’apprezzatissimo mid-range compatto di Google al prezzo scontato di 346 euro invece di 459 euro. L’offerta garantisce, quindi, un risparmio del 24% ed è riservata alla versione Grigio Antracite ma le altre due colorazioni, Grigio Chiaro e Verde, sono proposte in sconto con pochi euro in più. Si tratta, quindi, del momento giusto per acquistare il Pixel 6a che, anche grazie al suo display compatto da 6,1 pollici e al SoC Google Tensor G1, rappresenta un punto di riferimento della fascia media. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Google Pixel 6a: in offerta su Amazon è da prendere subito

La scheda tecnica del Google Pixel 6a, in rapporto alla fascia di prezzo, è completa e non presenta punti deboli. Lo smartphone propone l’eccellente combinazione tra un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD e il processore Google Tensor, in grado di garantire una marcia in più in questo segmento di mercato. Da notare anche 6 GB di RAM, 128 GB di storage e una batteria da 4.410 mAh. Tra le specifiche c’è una doppia fotocamera posteriore e il sistema operativo è Android 13 con garanzia di un supporto software costante.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Google Pixel 6a al prezzo scontato di 346 euro invece di 459 euro. L’offerta è disponibile tramite il link qui di sotto. Lo sconto è valido per la versione Grigio Antracite ma le altre due colorazioni della gamma del Pixel sono ugualmente proposte in offerta, con pochi euro in più.

