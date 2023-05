Google Pixel 6a a 349€ è un BEST BUY: perché comprare altro?

Oggi vogliamo consigliarvi uno smartphone di fascia media veramente sensazionale; si chiama Google Pixel 6a e pensate che lo portate a casa con soli 349,00€. Il bello è che il prezzo di listino sarebbe di 459,00€, quindi risparmierete quasi 100€ su un prodotto uscito da neanche un anno sul mercato ma che, ancora adesso, si presenta come una delle migliori soluzioni per chi cerca un top device ma a basso costo. Il nostro consiglio è sempre lo stesso: se vedete un’occasione come questa (è un’offerta a tempo limitato), non pensateci troppo. Le scorte potrebbero essere limitate e la promozione potrebbe durare veramente poco. Affrettatevi, anche perché avrete in omaggio le spese di spedizione comprese nel prezzo; mica poco, se ci pensate.

Google Pixel 6a: il midrange perfetto per tutti

Questo smartphone è un vero gioiello; si presenta come un mediogamma ma in realtà, ha caratteristiche di altissimo pregio. Dispone ad esempio, di uno schermo super risoluto (FullHD+) da 6,1 pollici con foro per la selfiecam, cornici ridotte e tanta tecnologia aggiuntiva. Il processore è l’ottimo Google Tensor G1 di prima generazione, lo stesso chip che ritroviamo in Pixel 6 Pro, per intenderci. Ci sono solo due fotocamere, ma attenzione: sono incredibili e realizzano video e fotografie con una qualità da ammiraglia. L’estetica è unica e originale grazie alla camera bar presente sulla back cover. La batteria dura tantissimo e si adatterà alle vostre esigenze; a soli 349,00€ questo Pixel 6a è il miglior telefono da comprare oggi, senza veri rivali. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

Acquistando questo smartphone da Amazon poi, avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, alla possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis e perfino a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. A 349,00€ è un vero best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.