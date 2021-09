Dopo il lancio di nuovi prodotti Apple, il prossimo grande evento per gli appassionati di tecnologia è la presentazione dei futuri Google Pixel 6 e 6 Pro. L'OEM di Mountain View è pronto per presentare nuovi terminali alla gamma Pixel entro la fine dell'autunno. Ovviamente, l'iterazione “Pro” canalizzerà tutta l'attenzione.

Google Pixel 6 Pro: cosa abbiamo scoperto?

Sebbene ci siano alcune informazioni che Google ha già condiviso con il pubblico, resta ancora molto da scoprire. Tra il chipset Tensor specifico per Pixel su misura e il display ad alta risoluzione, gli utenti devono aspettarsi un vero e prorpio flagship dal colosso della tecnologia americana.

Il Pixel 6 Pro presenterà alcune funzionalità leader del settore come il pannello ad alta risoluzione e alta frequenza di aggiornamento, una fotocamera con zoom periscopico con sensore GN1 da 50 MP di Samsung, un design elegante con, ovviamente, l'ultima versione Android 12 e molto di più.

È stato confermato da XDA che il duo Pixel 6 non supporterà Active Edge. Ciò significa che Google Assistant non potrà essere attivato premendo i lati del terminale. Ci sarà, tuttavia, la possibilità di toccare due volte sul retro del telefono per attivare il software. Per quanto riguarda la funzione di ricarica wireless inversa, il leaker conferma che sarà presente.

Il display avrà il supporto alla tecnologia da 120Hz e funzionerà ad una risoluzione di 1440p. La risoluzione nativa del pannello è 3120 x 1440 ma dobbiamo ancora scoprire se questo permetterà di avere un refresh rate variabile.

Pixel 6 Pro sarà dotato di un'applicazione per la chiave digitale dell'auto preinstallata sul dispositivo, che sarà in grado di sbloccare la tua auto tramite NFC o UWB (banda ultra larga). La seconda è un protocollo di comunicazione wireless a corto raggio che rende più efficiente il monitoraggio della posizione degli oggetti vicini.

Google ha confermato che inserirà un modem 5G di Samsung nella serie Pixel 6. Si presuppone che sia l'Exynos 5123. XDA afferma inoltre di aver visto la configurazione del SoC; secondo i colleghi, sarà presente una configurazione 2x2x4 composta da 2 core a 2,80 GHz, 2 core a 2,25 GHz e 4 core a 1,80 GHz. Il dispositivo conterrà una RAM LPDDR5 da 12 GB e la GPU sarà Mali-G78 con clock fino a 848 MHz, come già trapelato da Google.

Il dispositivo avrà un triplo modulo fotografico posteriore con un sensore di immagine GN1 da 50 MP come obiettivo principale, un sensore grandangolare IMX386 da 12 MP di Sony come fotocamera secondaria e, infine, un teleobiettivo con Sony IMX586 da 48 MP che supporta lo zoom ottico 4X.

Sulla parte anteriore, ci sarà uno snapper selfie incastonato nel foro superiore centrale; dovrebbe essere il sensore IMX663 da 12 MP di Sony.

Il Pixel 6 Pro ospiterà una batteria da 5000 mAh, il Wi-Fi 6E (6 GHz Wi-Fi), uno scanner di impronte digitali ottico sotto lo schermo e l'amplificatore Cirrus Logic CS35L41. Inoltre, le voci su Google indicano che l'azienda fornirà 5 anni di aggiornamenti di sicurezza.

La data di lancio è ancora sconosciuta, ma speriamo che la società la annunci nei prossimi giorni.

Google

Smartphone