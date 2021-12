Google Pixel 6 cade a pezzi: cosa sta succedendo ai display?

Crescono di molto le lamentele di chi, munito di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, sta notando danni importanti ai display senza alcun motivo. Infatti, basta farsi un giro su Reddit o sul forum ufficiale del colosso di Mountain View, per scoprire una lunga lista di persone che si lamenta della comparsa di crepe e altri danni gravi ai display dei due top di gamma senza che i device abbiano subito urti e/o cadute.

Lo strano caso dei display danneggiati di Google Pixel 6/6 Pro

A nulla serve l'introduzione del pannello Gorilla Glass Victus, presente su entrambi gli smartphone: alcuni utenti si svegliano al mattino scoprendo che il display del proprio device made by Google è intaccato o addirittura crepato. Non è la prima volta che sentiamo parlare di questi strani avvenimenti: alcune volte, infatti, può accadere che diversi lotti di smartphone siano fallati o che il processo di assemblaggio del device non sia ottimale; in questi casi il vetro, soggetto a una pressione innaturale, tende a mostrare segni di cedimento per poi rompersi definitivamente.

Da quel che possiamo leggere dai commenti rilasciati dagli utenti colpiti da questo spiacevole problema, sembra che la compagnia non riconosca il danno come un difetto di fabbrica: l'azienda sottolinea che i “display degli smartphone non si rompono per caso“. In parole povere, chi si ritrova con un Google Pixel 6/6 Pro con questo genere di problema dovrà pagarsi di tasca sua l'intervento di manutenzione per sostituirlo con un display nuovo.

In ogni caso Google sta monitorando il problema alla ricerca di una soluzione: speriamo che, infine, vada incontro agli sfortunati utenti offrendo loro un intervento di manutenzione gratuito.

Le migliori offerte di oggi per Google Pixel 6 : tutti i prezzi

Chi è interessato alla miglior offerta attuale per un Google Pixel 6 può trovare un prezzo pari a 27,49€: è Trovaprezzi ad offrire oggigiorno la miglior opzione d'acquisto.

Tutte le offerte disponibili al momento, raccolte in una pratica tabella di raffronto.