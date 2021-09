Google Pixel 6 e 6 Pro: certificati e pronti al lancio

La serie Google Pixel 6 ha appena ottenuto la certificazione FCC; sappiamo che i device supporteranno la funzionalità Wi-Fi 6E e la tecnologia UWB.

Google Pixel 6: cosa sappiamo dei flagship in arrivo?

Ci sono indicazioni del fatto che la line-up Pixel 6 potrebbe essere prossima al lancio in seguito alla certificazione FCC di ben sei modelli. Il rilascio del nuovo duo è previsto per ottobre 2021.

La certificazione della Commissione federale delle comunicazioni degli Stati Uniti (FCC) di sei varianti di Pixel è stata effettuata in base a quattro documenti e ora sono disponibili nuovi interessanti dettagli sui modelli in questione. Il duo ha infatti un mix di caratteristiche in relazione alla loro connettività. La gamma sarà quindi dotata di una combinazione di Wi-Fi 6E, mmWave 5G e tecnologia Ultra-wideband (UWB).

I sei modelli Pixel 6 individuati nell'elenco FCC hanno numero di modello GLU0G, G9S9B, G8V0U, GF5KQ, GB7N6 e GR1YH. Si prevede che la connettività mmWave 5G dipenderà dall'operatore, ma tutti quanto disporranno del supporto al Wi-Fi 6E. Solo tre invece, vanteranno la tecnologia UWB e cioè: GLU0G, G8V0U, GF5KQ.

In precedenza si diceva che la serie di smartphone di punta di casa Google fosse dotata del supporto all'UWB, quindi i dettagli FCC hanno confermato l'autenticità delle indiscrezioni. La certificazione statunitense potrebbe indicare un lancio imminente di questi prodotti.

È anche possibile che questi terminali non vengano rilasciati in simultanea. Alcuni dei suddetti gadget potrebbero anche essere modelli intermedi nello sviluppo di alcune funzionalità aggiuntive nell'attuale sistema operativo Android.

Ad ogni modo, il gigante dei motori di ricerca non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica in merito a questi device; sono stati presentati pochi mesi fa con un timido “Coming Soon“. Siamo curiosi di saperne di più anche noi. Ciò che è certo è che saranno alimentati dall'inedito SoC Tensor.