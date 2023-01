Google Pixel 6 al MINIMO STORICO su Amazon (485€)

Tu che attendevi l’offerta del Black Friday su Google Pixel 6 e sei rimasto deluso. Tu che hai aspettato fino a una settimana prima di Natale una nuova promozione Amazon ma non sei riuscito ad approfittare dell’allora minimo storico pari a 489 euro. Tu, proprio tu: la notizia di oggi è che non devi più aspettare. In queste ore su Amazon puoi acquistare il Pixel 6 al prezzo più basso di sempre: soli 485 euro, importo che include il deposito costi di importazione pari a 88 euro.

Sembra di essere tornati in Qatar, sul campo della finale Argentina-Francia, quando i pianeti si sono allineati con le stelle del campo. Il modello in offerta è quello in colorazione Nero Tempesta nella versione 5G con spazio di archiviazione pari a 128 GB. Venduto e spedito da Amazon UK, la consegna è prevista entro il 18 gennaio.

Pixel 6 al minimo storico grazie ad Amazon UK

C’è già chi sta proponendo in rete di fare santo subito Amazon UK per un’offerta che ad oggi non si era mai vista. Fino all’estate scorsa, per dire, il prezzo del Google Pixel 6 si aggirava intorno ai 550 euro. Poi ecco arrivare la lenta flessione prima del Black Friday, coincisa con il minimo storico di 489 euro una settimana prima di Natale. Ma il prezzo più basso doveva ancora arrivare. Oggi.

Il Pixel 6 è il più piccolo dei due Pixel commercializzati da Google alla fine del 2021, per una migliore maneggevolezza rispetto al Pixel 6 Pro. L’esperienza Pixel ai massimi livelli grazie anche al nuovo processore Google Tensor, aggiornamenti per 5 anni (tempestivi), un comparto fotografico da top di gamma, materiali premium e ricarica wireless: tutto questo a meno di 500 euro. No, nell’universo Android non troverai nulla di meglio ancora per un bel po’ di mesi.

Metti in carrello ora il Google Pixel 6 al suo minimo storico su Amazon. Completando l’ordine ora riceverai il Pixel a casa tua entro il 18 gennaio senza pagare nulla per le spese di spedizione.

