Google Nest Cam: super sconto del 30% su Amazon

La Google Nest Cam è una videocamera di sicurezza per la casa che sta diventando sempre più popolare. Ora, grazie ad un super sconto del 30% su Amazon, è possibile acquistarla ad un prezzo molto conveniente. Approfitta subito di questa offerta e acquistala al prezzo speciale di soli 69,99 euro.

Google Nest Cam: un’affare da prendere al volo

Una delle caratteristiche più interessanti della Google Nest Cam è la capacità di inviare avvisi diversi per ciascuna attività. Grazie agli avvisi intelligenti integrati, questa camera è in grado di distinguere persone e animali domestici e ti invia avvisi nell’app Google Home solo su ciò che ti interessa davvero. Questo significa che non verrai disturbato da falsi allarmi, ma verrai avvertito solo se qualcosa di importante accade.

Tieni tutto sotto controllo, 24/7. Utilizza l’app Google Home per controllare quello che succede ovunque ti trovi con la diretta video HD a 1080p. Inoltre, la tecnologia HDR e la Visione notturna ti offrono un’immagine chiara anche con la luce diretta del sole e in condizioni di scarsa illuminazione. Questo ti consente di tenere d’occhio la tua casa in qualsiasi momento, anche quando sei fuori casa.

La Google Nest Cam ti permette anche di tornare indietro nel tempo. Puoi vedere cosa è successo nell’app Google Home, grazie a 3 ore di cronologia video degli eventi senza costi aggiuntivi. In alternativa, puoi aggiungere un abbonamento Nest Aware per avere fino a 60 giorni di cronologia video. Questa funzione ti consente di controllare ciò che è successo in casa, anche se sei stato assente per un po’ di tempo.

La Google Nest Cam è pronta in pochi minuti. Collegala a una presa di corrente, scarica l’app Google Home e configura la videocamera in pochi semplici passaggi. Inoltre, la tua privacy è una priorità per Google Nest. Grazie alla verifica in 2 passaggi e alla crittografia video, le videocamere di sicurezza per la casa Nest Cam proteggono la tua privacy.

La Google Nest Cam è pensata per adattarsi a qualsiasi ambiente. Il supporto da tavolo, la piastra da muro e la cerniera multidirezionale integrati ti offrono l’angolazione ottima, ovunque la installi. Inoltre, puoi utilizzare la voce per controllare la Nest Cam. Ti basta dire: “Hey Google, fammi vedere il soggiorno” e potrai vedere il feed in diretta sul tuo smart display Nest Hub.

In definitiva, la Google Nest Cam è una videocamera di sicurezza per la casa altamente avanzata. Con il super sconto del 30% su Amazon, questo prodotto è adesso ancora più accessibile, al prezzo speciale di soli 69,99 euro. Mi raccomando, se sei interessato a questo dispositivo approfitta subito di questa occasione, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.