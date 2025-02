Google mette l'AI proprio dappertutto: in arrivo anche nell'app Traduttore

Google si prepara a portare la sua app Google Traduttore a un livello superiore con una nuova funzione basata sull’Intelligenza Artificiale. Ma come funzionerà? Il team di Android Authority è riuscito a provarla in anticipo: ecco, quindi, tutte le novità.

Una nuova opzione: “Ask a Follow-up”

Una delle novità più interessanti di questa funzione è l’introduzione del pulsante “Ask a Follow-up” (Chiedi un approfondimento), che appare nella parte inferiore dei risultati di traduzione. Questo pulsante permette agli utenti di accedere a un’ampia gamma di opzioni AI per migliorare l’esperienza di traduzione.

Quando si preme il pulsante “Ask a Follow-up”, Google Translate fornisce dettagli contestuali sulla traduzione effettuata. Queste informazioni aiutano l’utente a comprendere meglio le sfumature linguistiche e il modo in cui l’AI ha generato il risultato.

La funzione consente anche di modificare il tono e lo stile della traduzione grazie a opzioni come:

Formale

Semplificato

Casuale

Traduzioni alternative

Riformulazione

Varianti regionali

Un’altra innovazione riguarda la possibilità di ascoltare il testo tradotto premendo l’icona del suono. Questo permette di cogliere la pronuncia e l’intonazione della frase. Inoltre, sono stati aggiunti pulsanti “pollice in su” e “pollice in giù” per consentire agli utenti di fornire un feedback sulla qualità della traduzione.

Google Translate offrirà anche note culturali, spiegazioni grammaticali e varianti regionali. Android Authority ha abilitato la nuova funzionalità nella versione 9.3.78.731229477.7 dell’app Google Traduttore, ma il rollout ufficiale non è ancora iniziato su vasta scala, né è stato annunciato ufficialmente dall’azienda.