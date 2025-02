Google Meet rinnova il design su Android e iOS: ecco tutte le novità

Google Meet sta rinnovando il design di alcuni controlli su dispositivi Android e iOS con l’obiettivo di “organizzare le funzionalità in modo più intuitivo”. Questo aggiornamento non introduce cambiamenti nelle funzionalità, ma mira a rendere la navigazione dell’interfaccia più semplice e veloce.

La novità principale? L’introduzione di un nuovo pannello che appare quando si tocca il pulsante con tre puntini. In precedenza, il menu era un pannello mobile disposto in una griglia 3×3, mentre ora presenta un layout ispirato al Material 3 con pulsanti di dimensioni maggiori e più facili da individuare.

Tutte le altre novità

Un altro cambiamento significativo riguarda il selettore di reazioni. Invece di trovarsi in cima al menu a comparsa, ora è disponibile un pulsante emoji direttamente sulla barra dei controlli mobili. Questo consente un accesso più rapido e intuitivo alle reazioni, posizionandole più vicino alla parte inferiore dello schermo.

Il pulsante per alzare la mano è stato rimosso dalla barra principale e spostato nel menu a comparsa, dove ora appare come un pulsante grande e ben visibile nella parte superiore. Tuttavia, su tablet, questa funzione rimane nella posizione originaria, in primo piano sulla barra dei controlli.

Le opzioni di gestione dell’host e la funzione “Segnala un problema” sono state rimosse dal menu a comparsa e spostate nella pagina delle impostazioni a schermo intero, accessibile dall’angolo in basso a sinistra del nuovo pannello.

Un’ulteriore modifica riguarda gli utenti iOS: il pulsante di fine chiamata è stato spostato dal lato sinistro al lato destro dei controlli principali, in modo da uniformare la disposizione su tutte le piattaforme.

Questo redesign dei controlli di Google Meet sarà distribuito prima su dispositivi Android nelle prossime settimane e successivamente su iOS.