Google Maps, la cronologia è scomparsa per alcuni utenti: cosa succede?

Negli ultimi giorni, diversi utenti di Google Maps hanno segnalato un problema preoccupante: la loro cronologia delle posizioni risulta completamente vuota. Questa anomalia si è manifestata dopo il recente aggiornamento di Google Maps, che ha spostato Timeline direttamente sul dispositivo, invece di conservarla nel cloud.

Un bug o un problema permanente?

A partire da dicembre, Google ha implementato la modifica alla Timeline che trasferisce a tutti gli effetti la cronologia delle posizioni sul dispositivo dell’utente. Tuttavia, nelle ultime 24 ore, decine di segnalazioni hanno evidenziato la scomparsa cronologia su diversi account Google.

Alcuni utenti, accedendo alla propria cronologia dalle impostazioni dell’account su Google Maps, si sono ritrovati davanti a un messaggio preoccupante: “Nessuna visita in questo giorno”, indipendentemente dalla data selezionata. In molti casi, la perdita di dati si estende per anni, dando l’impressione che l’intera cronologia sia stata eliminata.

Al momento, non è chiaro se i dati siano stati effettivamente cancellati o se si tratti di un semplice bug nell’interfaccia di Google Maps. Alcuni utenti notano che, nonostante l’opzione “Timeline attiva” sia ancora abilitata, non vi è comunque alcuna traccia della loro cronologia. Il problema sembrerebbe limitato solamente ad alcuni account.

Sfortunatamente, gli utenti colpiti dal problema di oggi non possono recuperare i dati nemmeno tramite il sistema di backup e trasferimento previsto per i nuovi dispositivi. Al momento, l’unica opzione che risulta disponibile è la cancellazione definitiva della cronologia, una soluzione che molti vorrebbero evitare.

Google non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla questione. Se il problema dovesse persistere, potrebbe trattarsi di un bug che richiederà un aggiornamento correttivo.