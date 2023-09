Google Maps: arriva il supporto per la Dynamic Island, FINALMENTE

In queste ore apprendiamo che Google Maps sta preparando il supporto per le “Live Activities” e per la Dynamic Island; l’applicazione di navigazione del colosso di Mountain View sta per essere totalmente rinnovata sui melafonini, proprio in vista dell’espansione dell’isola dinamica a tutta la gamma 2023 di Apple.

Stando a quanto afferma Steve Moser, un collaboratore del sito di informazione MacRumors, sembra che l’ultima versione del codice sorgente di Google Maps per iPhone disponga alcuni riferimenti nascosti alle cosiddette “Live Activities”. Al momento la feature non è ancora disponibile all’interno dell’app e, probabilmente, verrà aggiornata dopo il debutto della linea iPhone 15.

Google Maps e iPhone: arrivano tante novità

Con le Live Activities infatti, gli utenti che utilizzeranno Google Maps potranno vedere le indicazioni “turn-by-turn” (e non solo) in un’unica grande notifica presente sulla Lock Screen, con aggiornamenti in tempo reale anche sull’isola dinamica. Di fatto, si prevede che Apple voglia dotare tutti i melafonini di questa funzionalità. A proposito, il keynote, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe tenersi il prossimo 12 settembre. I preordini partiranno dal venerdì di quella settimana e la commercializzazione invece, non prima del 22.

