Google impazzisce: oltre 60 app e giochi disponibili in regalo per smartphone Android

Può capitare che Google decida, assieme agli sviluppatori, di rendere disponibili a costo zero applicazioni e software di produttività per smartphone Android ai fedeli utenti del robottino verde. Ogni settimana è possibile, con la giusta attenzione, scovare molteplici prodotti mobile a costo zero, quando normalmente richiederebbero un pagamento anche abbastanza importante.

Ebbene, giusto in queste ore – anzi, solo per le prossime ore – sarà possibile accedere a oltre 60 app, giochi e pacchetti di icone in regalo. Vediamo l’elenco completo!

Google regala app e giochi sul Play Store: che follia!

Lo sconto del 100% sembra riguardare i seguenti servizi, scovati dal team di ProAndroid. Nell’elenco potete trovare soprattutto videogiochi per telefono, ma anche servizi di modifica delle immagini, sfondi speciali e pacchetti di icone per personalizzare il dispositivo.

Ecco l’elenco completo:

Ci teniamo a specificare, in chiusura, che al momento della lettura della notizia diversi servizi tra quelli citati potrebbero essere tornati a pagamento. Sulle varie pagine dedicate alle app, infatti, non è sempre indicata la data di conclusione dello sconto speciale.