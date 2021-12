Google Foto: nuova UI per la condivisione e la selezione

Su Google Foto arriva una nuova UI per la condivisione e la selezione multipla delle immagini, com'è possibile osservare nelle immagini presenti nel nostro articolo. Il team di sviluppo di Google sta investendo molto tempo per migliorare l'applicazione multi piattaforma in lungo e in largo e, in queste ore, un update lato server (che non richiede l'aggiornamento dell'app tramite gli store) facilita alcune azioni comuni.

C'è una nuova UI per la selezione e la condivisione su Google Foto

Infatti, selezionando una o più foto dalla griglia è possibile notare come la UI si sia spostata dall'alto verso il basso, rendendo così più semplice gestire i controlli rapidi per eliminare, condividere, aggiungere le foto a un album oppure per inviarle alla Cartella bloccata di Google Foto anche con una mano.

Oltre alla selezione multipla delle foto, inoltre, il colosso di Mountain View trasforma anche il pannello per la condivisione dei contenuti multimediali: adesso basta un semplice swipe verso l'alto per mettere in evidenza una nuova UI con i contatti rapidi e le anteprime degli album preesistenti poco più in basso. Il colosso hi-tech ha anche presentato alcune interessanti novità di Google Foto in previsione delle vacanze di Natale.

Se utilizzate l'applicazione di Google, vi consigliamo di aggiornare l'applicazione sul Play Store e sull'App Store: la nuova UI per la condivisione e la selezione multipla delle foto arriverà nel giro dei prossimi giorni.