Google: ecco le ultime novità per device Android

Google annuncia una serie di nuove funzionalità per dispositivi Android per la fine del 2021; sono compresi nuovi widget e funzionalità di Android Auto.

Google Android: cosa è in arrivo?

L'OEM di Mountain View ha una serie di nuove funzionalità in arrivo su Android, inclusi nuovi widget per YouTube Music, Google Play Books e Google Foto, ma anche innovative feature per Android Auto e aggiornamenti per l'Assistente Google. La società ha dettagliato le nuove funzionalità in un post sul blog.

La più grande aggiunta basata sul software per automobili è che da oggi i proprietari di Pixel 6, Pixel 6 Pro e Samsung Galaxy S21 potranno utilizzare i loro telefoni come chiave per auto con “veicoli BMW compatibili” in determinati paesi.

L'azienda ha annunciato che stava lavorando alla funzionalità “chiave” dell'auto per Android 12 a maggio, citando in particolare BMW come uno dei produttori con cui avrebbe funzionato. Il colosso americano afferma che la funzione sarà disponibile “su tutti i veicoli dell'anno modello BMW 2020 e 2022” e che spera di aggiungere più veicoli compatibili in futuro.

Altre nuove funzionalità di Android Auto in arrivo includono un'opzione per l'avvio automatico dell'interfaccia compatibile con l'auto quando un telefono è collegato al veicolo, un nuovo pulsante di riproduzione sulla schermata iniziale per avviare la riproduzione della musica con un “tocco singolo”, un nuova icona di ricerca per trovare rapidamente la musica e nuove opzioni di risposta intelligente per i messaggi di testo.

Nelle news correlate, BigG ha da poco rilasciato Android 12 per Android TV, solo che al momento non sembrano esserci piani per il debutto del suddetto software sulle Chromecast con Google TV di ultima generazione.