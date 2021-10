Google e Samsung: ci sarà una LOTTA INTERNA sugli update

È stato un grosso problema quando Samsung si è impegnata a fornire tre aggiornamenti del sistema operativo Android ai dispositivi compatibili. Non c'erano molti OEM Android che lo facevano. Non solo, la società ha anche promesso quattro anni di patch di sicurezza per (quasi) tutti i device.

Google ruberà lo scettro (e i clienti) a Samsung?

Ora Google sta per lanciare la sua nuova serie Pixel 6. Mira a scuotere lo status quo del mercato mobile con i suoi futuri flagship. n tal modo, il gigante della ricerca su Internet sta effettivamente distruggendo il più grande vantaggio di Samsung rispetto alla concorrenza.

Qual è questo vantaggio? Semplice: la velocità con cui l'OEM sudcoreano aggiornava i software dei propri device, in confronto a quella di Google, sarà semplicemente nulla.

È già stato riferito che BigG fornirà cinque anni di aggiornamenti di sicurezza per Pixel 6 e 6 Pro. La rivale/compagna coreana fornisce solo quattro anni di aggiornamenti.

Inoltre, c'è un nuovo rapporto ora che afferma che il colosso di Mountain View fornirà anche quattro major release del sistema operativo Android alla serie Pixel 6. Nessun altro OEM Android lo fa. Google non ha problemi a farlo poiché possiede Android: può fare quello che vuole.

Il fatto che questa società ora possa farlo è legato all'uso del suo primo chipset Tensor progettato internamente per i suoi smartphone. L'azienda ora ha il controllo totale sull'esperienza hardware-software sui suoi telefoni. In poche parole, sta facendo ciò che Apple è stata a lungo in grado di fare. Non di meno, questa rischia di essere una grande minaccia per Samsung.

Il vantaggio che l'OEM sudcoreano ha creato promettendo tre anni di aggiornamenti del sistema operativo verrà ora distrutto da Google. D'altronde, non è un segreto che le persone tengono i loro telefoni di punta più a lungo rispetto a prima.

Se state spendendo così tanti soldi per un telefono, non vorreste la certezza che questo otterrà nuove funzionalità software per i prossimi quattro anni?

Infine, BigG dovrebbe svelare i nuovi Pixel il 19 ottobre. Samsung ha un evento in programma per il 20 ottobre, ma non pensiamo possa svelare il flagship killer S21 FE: vi terremo aggiornati.