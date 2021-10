Google Drive: arriva il pieno supporto per i Mac M1

L'applicazione di Google Drive per desktop si aggiorna e introduce il supporto completo per computer Apple con processore Silicon M1.

Google Drive per PC introduce il supporto per Mac con M1

“Drive for desktop” è l'applicazione di backup cloud unificata di Google per utenti consumer e business. Finalmente, le due app si sono unite in un client unico. Ora leggiamo che Google Drive per desktop è stato ora aggiornato con il pieno supporto per laptop e desktop Mac con chip M1 di Apple.

All'inizio di quest'anno, la precedente app consumer (Backup e sincronizzazione) ha ricevuto “un supporto Apple M1 migliorato“. Nel frattempo, Drive File Stream incentrato sulle aziende, è diventato “Drive per desktop” e ha ottenuto il supporto “open beta” per l'hardware M1 a febbraio. Un aggiornamento di maggio ha apportato miglioramenti, sebbene fosse ancora classificato come “beta”.

A partire dal 14 ottobre, la versione 52.0 di Google Drive per desktop include il “supporto completo per Mac Apple Silicon (M1)”.

Per gli utenti possessori di computer della mela, il nuovo client unificato offre una gestione migliore per la Libreria foto sui computer con MacOS, inclusi i contenuti multimediali sincronizzati con iCloud, come parte del caricamento di Google Foto. L'OEM di Mountain View ha originariamente imposto una scadenza a settembre per gli utenti possessori di un account gratuito per l'aggiornamento alla versione premium.

Questo ultimo aggiornamento di Drive, ora ampiamente disponibile per Mac e Windows, comporta anche: