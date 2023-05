Google: dopo il Pixel Fold, arriverà presto un clamshell pieghevole?

Il settore dei pieghevoli è in grosso fermento; gli smartphone che si piegano stanno diventando oramai un must e moltissimi utenti se ne stanno interessando. Al tempo stesso, moltissimi brand stanno investendo nella costruzione di foldable innovativi; abbiamo visto, oltre a Samsung, anche Honor, Xiaomi, Vivo, OPPO, Huawei e adesso perfino Google.

Google Pixel Flip: cosa sappiamo ad oggi?

Il colosso di Mountain View ha da poco presentato durante il Google I/O di inizio maggio il primo Pixel Fold, il device pieghevole della compagnia, e presto lo vedremo in commercio; l’azienda ha confermato che arriverà sul mercato a giugno 2023. Insieme al dispositivo a libro ha annunciato anche il Pixel 7a e il Pixel Tablet, tuttavia la società ha anche fatto capire di essere interessata a realizzare un flip phone clamshell. In poche parole potremmo vedere presto il rivale del Motorola Razr e del Galaxy Z Flip di Samsung, fatto però da Google. Fra le altre cose poi, il gadget in questione potrebbe utilizzare la medesime cerniera del Pixel Fold attuale.

Sicuramente il dispositivo sarebbe più economico rispetto al pieghevole a libro, nonché anche più compatto, portatile e utilizzare con una mano. Attenzione però: stiamo parlando di speculazioni quindi non c’è nulla di concreto. Vi invitiamo a prendere queste indiscrezioni con “un pizzico di sale”. Fra le altre cose, ci aspettiamo un pannello da circa 6,7 pollici (interno) e uno schermetto esterno da – al massimo – 3 pollici, perfetto per la visualizzazione delle notifiche. Sotto la scocca potrebbe vantare un SoC Google Tensor, magari di terza generazione, coadiuvato da un chip per la sicurezza interna Titan M2. Insomma, sarebbe sicuramente interessante ma ci sono diverse sfide che la compagnia deve affrontare. Riportiamo di seguito le parole del Product Manager di Google, George Hwang, in merito all’ipotesi di un device con questo form factor (clamshell foldable):

“Osserviamo sempre diversi tipi di dispositivi, diversi tipi di tecnologie ed è davvero interessante. Lo stiamo sicuramente guardando.”

Intanto, se volete acquistare il midrange economico più frizzante del momento, il Pixel 7a, vi segnaliamo che è in sconto su Amazon al prezzo speciale di 509,00€ con in omaggio gli auricolari TWS Pixel Buds Series-A.

