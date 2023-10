Google Chromecast con TV a un prezzo shock su Unieuro

Il Google Chromecast con TV è un dispositivo intelligente che ti permette di trasmettere su un qualsiasi schermo immagini e video da smartphone e tablet. Inoltre, ottieni in un unico posto tutti i tuoi contenuti di intrattenimento preferiti. In un’unica schermata hai le piattaforme streaming che segui regolarmente. Inoltre, sulla Home Page trovi consigli su misura per te. Approfitta dell’offerta che trovi su Unieuro grazie agli Halloween Days. Acquistalo ora a soli 29,99 euro, invece di 39,99 euro.

Google Chromecast con TV: su Unieuro l’offerta è spettacolare

Goditi tutto l’intrattenimento che ami dove vuoi e quando vuoi grazie al Google Chromecast con TV. Piccolo e comodo da portare sempre con te, può essere la soluzione giusta anche in viaggio. Grazie ai controlli vocali integrati ottieni di più dal tuo televisore. Gestisci i dispositivi connessi dal divano. Controlla la TV usando solo la voce. Metti la musica che ami in tutta la casa. Usa il telefono per trasmettere sullo schermo di casa.

Acquistalo subito a soli 29,99 euro, invece di 39,99 euro. Oltre alla consegna gratuita inclusa, grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

