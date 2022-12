Google Chromecast: in SUPER SCONTO su Amazon, lo switch off non è più un problema

Per rendere un TV davvero “smart” basta poco: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il Google Chromecast al prezzo scontato di 24,75 euro invece di 39 euro con uno sconto del 37% sul prezzo normalmente praticato. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate da 4,95 euro, senza interessi e costi aggiuntivi.

Il Google Chromecast è il piccolo dispositivo che si collega alla porta HDMI di un qualsiasi TV o di un monitor e consente di utilizzare Google TV (la versione personalizzata da Google di Android TV) con tutte le applicazioni present sul Play Store da scaricare per accedere ai vari servizi di streaming.

L’offerta è ottima in quando abbatte i costi per poter trasformare in una vera Smart TV qualsiasi TV di qualche anno fa, un dettaglio da non sottovalutare anche in considerazione dello switch off del 21 dicembre e del passaggio al nuovo digitale terrestre che renderà obsoleti un gran numero di televisori.

Google Chromecast: piccolo, facile da usare e molto economico

Il Google Chromecast ha tutte le carte in regola per diventare il riferimento dell’intrattenimento domestico. Il dispositivo può essere collegato ad un qualsiasi TV o monitor per renderlo “smart” e permettere all’utente di utilizzare le applicazioni di streaming come YouTube, Netflix, Disney+, DAZN e NOW.

Facile da usare e da installare, il Google Chromecast consente in pochi secondi di poter avere a propria disposizione un TV davvero smart e con un software aggiornato grazie alla Google TV e a tutte le app del Google Play Store.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Google Chromecast al prezzo scontato di 24,75 euro invece che di 39 euro. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili da 4,95 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.