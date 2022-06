Google Chromecast al minimo storico, aggiungilo alla TV e fai faville

Se il tuo televisore non è Smart o non ha un sistema tutte le applicazioni che più ami, puoi rimediare con un solo acquisto a questo grande problema. Grazie al Chromecast che altro non è che un prodotto sviluppato da Google, rendi il tuo dispositivo il più innovativo sul mercato.

Non è un mistero che tutti i nuovi apparecchi, infatti, ne abbiano già uno integrato al loro interno.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con Prime attivo sul tuo account.

Google Chromecast: come sfruttarlo al meglio

Questo piccolo dispositivo, una volta che lo attacchi dietro al tuo televisore scompare dalla tua vista ma continua a funzionare per tutto il tempo. In modo particolare lo devi collegare a una porta HDMI e connettere a una connessione WiFi per poter iniziare a sfruttarlo tutti i giorni.

Con il tuo smartphone che diventa il tuo telecomando personale, puoi trasmettere direttamente sullo schermo del tuo televisore tutti i contenuti che più ami. Oltre ad essere compatibile con più di 2000 applicazioni differenti il Chromecast funziona proprio come un ponte tra un dispositivo e l’altro lasciandoti accedere a un mondo di streaming, musica, gaming e tanto altro ancora.

Per poter connettere applicazioni come YouTube, Netflix, Disney+, Dazn e tante altre ancora, non devi fare altro che aprirle sul tuo smartphone e cliccare l’icona in alto a destra che ti apparirà da quel momento in poi.

Semplice come leggi e intuitivo come sembra.

Semplice come leggi e intuitivo come sembra.

