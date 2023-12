Google Buds A-Series a 99€ su Amazon: PRENDILI ADESSO

Se hai uno smartphone Android (magari un Google Pixel) e sei alla ricerca di auricolari True Wireless Stereo che siano in grado di offrire un suono eccezionale, che siano anche comodi e magari che costino poco, oggi abbiamo la soluzione adatta alle tue esigenze; ci riferiamo, ovviamente, agli auricolari Google Pixel Buds A-Series. Attualmente disponibili su Amazon a soli 99,00€, con spese di spedizione comprese nel costo del prodotto: non lasciarteli sfuggire e corri a prenderli adesso prima che sia troppo tardi o prima che finiscano le scorte disponibili. C’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Prendili adesso; avrai diritto alla consegna celere in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Google Pixel Buds A-Series: ecco perché comprarli

Gli auricolari Google Pixel Buds A-Series sono progettati per offrire un audio di alta fedeltà, garantendo una riproduzione cristallina di ogni nota della tua musica preferita, ma non solo. Grazie ai driver ottimizzati e al design acustico avanzato, presentano anche dei bassi profondi, i medi chiari e gli acuti nitidi. Sono perfetti per l’ascolto dei brani, dei podcast o per le chiamate.

Uno dei punti di forza di questi auricolari è la loro compatibilità universale. Possono essere utilizzati con una vasta gamma di dispositivi, ovviamente anche con smartphone Android e dispositivi iOS ma le migliori features si possono avere solo con gli smartphone della line-up di Google. Inoltre, c’è la connessione Bluetooth di ultima generazione per una connessione stabile e senza lag.

Dispongono poi del controllo intuitivo direttamente al tuo comando; sarai in grado di gestire la riproduzione musicale, rispondere alle chiamate e attivare l’assistente vocale con un semplice tocco. La rilevazione automatica dell’orecchio serve per mettere in pausa la musica quando vengono rimossi dall’orecchio e la riprende quando vengono reinseriti. I Pixel Buds A-Series sono economici ma performanti, ideali per lunghe sessioni di ascolto o durante l’attività fisica. Sono altresì certificati IPX4 contro gli schizzi d’acqua e la polvere.

Con una singola carica, puoi godere fino a 5 ore di ascolto continuo, e la custodia di ricarica fornisce ulteriori ricariche per un totale di 24 ore di riproduzione. Non lasciarteli sfuggire: prendili adesso a un prezzo straordinario di soli 99,00€ su Amazon, spese di spedizione comprese.

