Google Astra è pronto al lancio: debutterà a marzo per gli abbonati Gemini Advanced

A partire da marzo, il team dietro il progetto Astra si unirà ufficialmente alla squadra di Gemini, segnando un passo cruciale verso l’evoluzione dell’AI assistiva. L’integrazione sarà disponibile per gli utenti Gemini Advanced, quindi solo gli abbonati al servizio.

Pronto al lancio per gli abbonati Gemini Advanced

L’annuncio, fatto internamente da Google all’inizio di questa settimana, segna una nuova fase per Project Astra. Inizialmente parte della divisione di ricerca di Google DeepMind, Astra aveva come obiettivo la creazione di un’intelligenza artificiale capace di interagire in modo avanzato con gli utenti, oltre che essere realmente utile nella vita di tutti i giorni.

Ora, con il passaggio al team Gemini, il progetto entra ufficialmente nella fase di distribuzione, con un lancio previsto per marzo. Questo cambiamento consentirà a Google di ottimizzare lo sviluppo del prodotto, velocizzando il processo di integrazione con Gemini Live: la piattaforma, nel corso del mese, offrirà funzionalità avanzate come la condivisione dello schermo e il video live su Android, già anticipate all’inizio di questa settimana.

Astra era stato annunciato ufficialmente lo scorso maggio all’I/O 2024. Google ha fornito un aggiornamento con il lancio di Gemini 2.0 e a dicembre ha mostrato un’anteprima dell’applicazione mobile, oltre che degli occhiali per i tester. L’obiettivo è sempre stato quello di lanciare Astra come parte di Gemini Live.

Google ha confermato che Astra sarà disponibile a marzo per gli utenti Gemini Advanced su Android. Tra le principali funzionalità attese, spiccano la possibilità di condividere lo schermo e interagire con un assistente AI in tempo reale, migliorando così l’esperienza d’uso attraverso conversazioni contestuali più fluide e intelligenti.

A rafforzare il progetto Gemini arriva anche un importante cambiamento ai vertici. Google ha annunciato la nomina di Chris Struhar come nuovo Vice President of Product per l’app Gemini. Struhar, che ha lasciato Meta alla fine del 2023 dopo una lunga carriera iniziata nel 2010, ha recentemente ricoperto il ruolo di VP of Product for Creators.