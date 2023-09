Golf Ryder Cup: guarda in streaming dall'estero l'edizione 44

Tutto pronto sul Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio per la 44a edizione della Golf Ryder Cup. Questa è la terza volta che si gioca su tappeti erbosi del continente europeo. Infatti, dopo l’edizione del 1997 in Spagna ci sono voluti diversi anni prima che si tornasse in Europa con quella del 2018 in Francia. Ora eccoci in Italia pronti a lasciarci travolgere da questo emozionante torneo.

Golf Ryder Cup: convocati e programmazione completa

Vediamo ora i convocati europei per questo torneo di golf che si giocherà in Italia con capitano Luke Donald e vice capitani Thomas Bjorn, Edoardo Molinari, Francesco Molinari, Nicolas Colsaerts, Jose Maria Olazabal:

Rory McIlroy (Irlanda del Nord)

John Rahm (Spagna)

Victor Hovland (Norvegia)

Tyrrell Hatton (Inghilterra)

Robert MacIntyre (Scozia)

Matt Fitzpatrick (Inghilterra)

Tommy Fleetwood (Inghilterra)

Sepp Straka (Austria)

Justin Rose (Inghilterra)

Shane Lowry (Irlanda)

Nicolai Højgaard (Danimarca)

Ludvig Åberg (Svezia)

Diamo uno sguardo anche ai convocati statunitensi con capitano Zach Johnson e i vice capitani Steve Stricker, Davis Love III, Jim Furyk, Fred Couples:

Scottie Scheffler

Wyndham Clarke

Brian Harman

Patrick Cantlay

Max Homa

Xander Schauffele

Sam Burns

Rickie Fowler

Brooks Koepka

Collin Morikawa

Jordan Spieth

Justin Thomas

Ecco la programmazione completa della Golf Ryder Cup 2023:

Giovedì 28 settembre

16:00 Cerimonia Apertura

Venerdì 29 settembre

7:35 Prima Giornata | Foursome-Fourball

Sabato 30 settembre

7:35 Seconda Giornata | Foursome-Fourball

Domenica 1 ottobre

11:35 Terza Giornata | 12 Match Singoli

